Готова, и скорей бы приступить! Анастасия Мирончик-Иванова о том, как совмещать политику и спорт

Успешный человек успешен во всем. Касательно спортсменов, успех – это итоговый результат многолетней работы и самодисциплины. Анастасия Мирончик-Иванова тому подтверждение. Известная легкоатлетка, призер чемпионатов мира и Европы, которой позавидуют модели глянцевых журналов, смогла стать живым доказательством, что спорт – это дорога в жизнь. Она депутат Палаты представителей Национального собрания. Спортсменку всегда поддерживает тренер и муж Сергей Иванов.

Юлия Силипицкая, ведущая:

Как тебе удалось убедить тренера и мужа, что ты сможешь и в политике так же хорошо, как и в спорте

Анастасия Мирончик-Иванова, депутат Палаты представителей Национального собрания:

Мне кажется, это он меня убеждал, наталкивал на эти мысли и действия. А вообще, все у нас совместно получилось. Потому что он наблюдал и видел у меня неуемную энергию и лидерские качества. Видел и знал, что я очень люблю помогать людям, и направил меня в то русло. Кстати, идея с учебой в Академии управления также его идея. Я хотела немного позже это все организовать и поступить.

Сергей Иванов, старший тренер сборных команд Беларуси по молодежи (прыжки):

Есть хорошие учителя, которые говорили: Серега, надо поступать в Академию управления. И вот дождался такого момента, что пришло время Насти.

Юлия Силипицкая:

Основной посыл, но уже в политике?