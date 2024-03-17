Готова, и скорей бы приступить! Анастасия Мирончик-Иванова о том, как совмещать политику и спорт
Успешный человек успешен во всем. Касательно спортсменов, успех – это итоговый результат многолетней работы и самодисциплины. Анастасия Мирончик-Иванова тому подтверждение. Известная легкоатлетка, призер чемпионатов мира и Европы, которой позавидуют модели глянцевых журналов, смогла стать живым доказательством, что спорт – это дорога в жизнь. Она депутат Палаты представителей Национального собрания. Спортсменку всегда поддерживает тренер и муж Сергей Иванов.
В студии программы «Спорттаймер» Анастасия Мирончик-Иванова и Сергей Иванов.
Юлия Силипицкая, ведущая:
Как тебе удалось убедить тренера и мужа, что ты сможешь и в политике так же хорошо, как и в спорте
Анастасия Мирончик-Иванова, депутат Палаты представителей Национального собрания:
Мне кажется, это он меня убеждал, наталкивал на эти мысли и действия. А вообще, все у нас совместно получилось. Потому что он наблюдал и видел у меня неуемную энергию и лидерские качества. Видел и знал, что я очень люблю помогать людям, и направил меня в то русло. Кстати, идея с учебой в Академии управления также его идея. Я хотела немного позже это все организовать и поступить.
Сергей Иванов, старший тренер сборных команд Беларуси по молодежи (прыжки):
Есть хорошие учителя, которые говорили: Серега, надо поступать в Академию управления. И вот дождался такого момента, что пришло время Насти.
Юлия Силипицкая:
Основной посыл, но уже в политике?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Выборы состоялись, меня выбрали люди, народ – благодарю их. Пользуясь случаем, 22 марта наступает первая сессия в Палате представителей. И мы уже приступаем к работе. Очень хочется быстрее приступить, начать новую сферу, мне это очень интересно. Очень хочется и нужно будет всему обучиться. Я готова, и скорей бы приступить. Сейчас настал тот момент, в котором я должна проявить себя и помочь людям решить их вопросы, а также помочь государству своими идеями, своим подходом, каким-то креативным видением.
Юлия Силипицкая:
Я понимаю, уже для тренировок времени нет?
Сергей Иванов:
Все можно совмещать. Можно и тренироваться, и быть депутатом, и помогать людям. Можно делать все. Просто человек должен этого хотеть очень сильно.
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