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Волейболисты солигорского «Шахтёра» обыграли АСК из Нижнего Новгорода

16 марта 2024 17:46
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В заключительном 30-м туре российской Суперлиги волейболисты солигорского «Шахтера» дома принимали АСК из Нижнего Новгорода, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболисты солигорского «Шахтёра» обыграли АСК из Нижнего Новгорода-1

Команда Виктора Бекши завершила регулярный сезон на победной ноте. «Горняки» выиграли две первые партии – 25:21 и 25:22. В третьем сете уступили – 24:26. Но нашли силы и уверенно оставили за собой четвертую партию – 25:16. Таким образом, «Шахтер» праздновал викторию над АСК со счетом 3:1.

# Волейбол

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