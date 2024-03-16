Волейболисты солигорского «Шахтёра» обыграли АСК из Нижнего Новгорода

Команда Виктора Бекши завершила регулярный сезон на победной ноте. «Горняки» выиграли две первые партии – 25:21 и 25:22. В третьем сете уступили – 24:26. Но нашли силы и уверенно оставили за собой четвертую партию – 25:16. Таким образом, «Шахтер» праздновал викторию над АСК со счетом 3:1.