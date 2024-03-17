Определились все участники 1/4-й! Собрали самые яркие события прошедшей недели Лиги чемпионов

Прошедшая соревновательная неделя получилась насыщенной для поклонников футбола. В Еврокубках определились все участники четвертьфинальных стадий, рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ. Матч между «Интером» и «Атлетико» нарушил прогнозы букмекеров! Комментарий тренера Индзаги

В Лиге чемпионов не обошлось без сенсаций. Исход серии между прошлогодним финалистом «Интером» и «Атлетико» (Мадрид) нарушил прогнозы букмекеров, которые практически не сомневались в итальянской дружине. И не просто так. В серии А подопечные Индзаги господствуют. Они возглавляют турнирную таблицу, имея 16 очков преимущества. У «Атлетико» в Ла Лиге дела обстоят значительно хуже. Команда даже не входит в топ-3. Так что на бумаге превосходство «Интера» было очевидно.

Но на деле все оказалось иначе. Первый матч, который прошел в Милане, остался за черно-синими – 1:0. Однако второй поединок состоялся уже на поле «Атлетико». «Матрасники» славятся своим характером и при этом дома редко уступают. Пропустив гол на 33-й минуте, они не опустили руки. До финального свистка подопечные Симеоне дважды огорчили черно-синих. А после отвоевали путевку в 1/4 в серии пенальти. Где героем стал голкипер Ян Облак, отразивший два удара.

Симоне Индзаги, главный тренер ФК «Интер»:

Мы разочарованы всей семьей «Интера». Мы должны гордиться тем, что мы сделали в этой Лиге чемпионов. Но во втором тайме мы должны были действовать лучше, чтобы добиться другого результата. После гола Димарко казалось, что игра в наших руках, но «Атлетико» быстро отыгрался, обретя больше энергии и уверенности. Мы не привыкли проигрывать, но теперь мы очень разочарованы. Тем не менее я не могу предъявлять претензии своим игрокам. Они сделали все, что могли. «Мы показали, что готовы конкурировать в Европе». Барселона сыграет в 1/4-й финала Лиги чемпионов

Порадовала своих болельщиков испанская «Барселона», которая также сыграет в 1/4-й финала спустя долгое время. Каталонцы оказались в числе восьми лучших команд Европы спустя четыре года. В серии с «Наполи» было нервно. Первое противостояние завершилось со счетом 1:1. Но во втором поединке подопечные Хави дома на глазах более 50 тысяч болельщиков сумели одержать победу – 3:1.

Хави, главный тренер ФК «Барселона»:

Мы доминировали во многих аспектах, и я очень горжусь игроками. Люди в нас не верили. Нас несправедливо критиковали. Но мы показали, что готовы конкурировать в Европе. Мы сыграли превосходно против очень сильного соперника. В Ньюне состоялась жеребьевка 1/4-й Лиги чемпионов

В пятницу,15 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4-й Лиги чемпионов. Борьба за путевки в полуфиналы будет жаркой. Третий раз подряд в плей-офф встретятся «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити». «Арсенал» и «Бавария» сыграют впервые за семь лет. Все дуэты на ваших экранах. Первые игры пройдут 9 и 10 апреля. Отметим, тренер ПСЖ Луис Энрике впервые сыграет против бывшего клуба, с которым в 2015 году он взял требл.

Луис Энрике, главный тренер ФК «Пари Сен-Жермен»:

Я рад, очень рад вернуться домой! Для меня это совершенно особенное место. В «Барселоне» я провел большую часть своей карьеры. Это команда очень высокого уровня. Я не знаю, как тренирует Хави, но он знает мою работу, потому что я его тренировал.