Белорусские гребцы – вторые в медальном зачёте на ЧМ в Копенгагене. Александр Лукашенко поздравил спортсменов

Новости Беларуси. У белорусов второе место в общем медальном зачете. В Копенгагене завершился чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. У белорусов второе место в общем медальном зачете. В Копенгагене завершился чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национальную команду с блестящим выступлением. В копилке белорусской сборной восемь медалей: четыре золота, два серебра и две бронзы.