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Белорусские гребцы – вторые в медальном зачёте на ЧМ в Копенгагене. Александр Лукашенко поздравил спортсменов

20 сентября 2021 07:58
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Новости Беларуси. У белорусов второе место в общем медальном зачете. В Копенгагене завершился чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские гребцы – вторые в медальном зачёте на ЧМ в Копенгагене. Александр Лукашенко поздравил спортсменов-1

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национальную команду с блестящим выступлением. В копилке белорусской сборной восемь медалей: четыре золота, два серебра и две бронзы.

# Гребля # Александр Лукашенко # Фотофакт

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