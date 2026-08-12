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Соболенко узнала потенциальную соперницу на старте теннисного турнира в Цинциннати

12 августа 2026 11:09
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Лидер мирового рейтинга Арина Соболенко узнала потенциальную соперницу на старте турнира категории 1000 в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белоруска закономерно получила первый номер посева и начнет выступление со второго круга. Ее оппоненткой станет победительница матча между австралийкой Талией Гибсон и одной из теннисисток, пробившихся в основную сетку через квалификацию. 

Еще одна представительница нашей страны, Александра Саснович, сегодня, 12 августа, в поединке первого отборочного раунда встретится с Эмилианой Аранго из Колумбии. Соперница опережает соотечественницу в топе на 44-й позиции. Кому удастся продолжить свой турнирный путь – узнаем уже вечером. Старт – не ранее 17:00.

# Теннис

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