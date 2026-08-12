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Хоккеисты «Витебска» победили «Химик» в Кубке Салея

12 августа 2026 11:10
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На ледовых аренах нашей страны продолжается розыгрыш Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В северном дерби «Витебск» дома был сильнее новополоцкого «Химика». Дуэль получилась напряженной. Основное время завершилось вничью. В составе хозяев отличились Павел Купчихин и Михаил Листопадов, гости ответили точными бросками Александра Жидких и Михея Новика. Овертайм также сильнейшего не выявил, а в серии послематчевых буллитов точнее оказались подопечные Романа Юпатова. Победа – 3:2.

Действующий чемпион Беларуси «Металлург» не оставил шансов «Могилеву» – 4:0, а оршанский «Локомотив» прервал победную серию смоленского «Славутича» – 4:1. 

Сегодня, 12 августа, вечером состоятся еще три противостояния.

# Хоккей

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