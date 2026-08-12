Хоккеисты «Витебска» победили «Химик» в Кубке Салея

На ледовых аренах нашей страны продолжается розыгрыш Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В северном дерби «Витебск» дома был сильнее новополоцкого «Химика». Дуэль получилась напряженной. Основное время завершилось вничью. В составе хозяев отличились Павел Купчихин и Михаил Листопадов, гости ответили точными бросками Александра Жидких и Михея Новика. Овертайм также сильнейшего не выявил, а в серии послематчевых буллитов точнее оказались подопечные Романа Юпатова. Победа – 3:2.

Действующий чемпион Беларуси «Металлург» не оставил шансов «Могилеву» – 4:0, а оршанский «Локомотив» прервал победную серию смоленского «Славутича» – 4:1.