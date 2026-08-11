Белорусские волейболисты до 20 лет поборются за пропуск на ЧЕ

Мужская сборная Беларуси по волейболу до 20 лет готовится к первому этапу квалификации чемпионата Европы, который стартует в Болгарии 25 августа. Помимо наших ребят, в турнире примут участие команды России, Болгарии, Греции, Турции и Македонии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участники проведут круговой турнир, на кону одна путевка в основной раунд. Если наши парни займут второе место, есть шанс побороться за пропуск на континентальный форум через второй этап. Главком Алексей Ковалев вызвал на сбор 16 сильнейших волейболистов. Это представители четырех клубов страны, а также четыре спортсмена из российских команд: «Зенита», «Локомотива» и «Факела». Костяк нынешней сборной составляют парни, которые в 2024 году победили на международном турнире «Дети Азии», а в 2025 стали финалистами III Игр стран СНГ.

Алексей Ковалев, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу (U-20):

У нас люди представлены как в белорусском волейболе, есть и из российского чемпионата, который более силовой. Поэтому будет смесь силового с тактическим. Еще стыковых игр не было, спаррингов, они состоятся в эту субботу, понедельник, вторник.

То есть команда себя опробует на команде «Минск». Команда «Атлант» приедет к нам, и к нам просятся наши друзья из Санкт-Петербурга поиграть. Будем играть с ними, смотреть, что мы наработали.

Заключительный сбор продлится до 23 августа, после чего команда отправится в Софию. Первым соперником белорусов 25 августа станет сборная Турции.