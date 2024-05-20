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Белорусские гимнастки успешно выступили на международном турнире

20 мая 2024 12:39
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Серебро в олимпийском многоборье, а также четыре медали за отдельные виды. Внушительную коллекцию наград собрала Алина Горносько на международном турнире Solo Cup, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гимнастки успешно выступили на международном турнире-1

Вице-чемпионкой старта наша главная грация стала по итогам упражнений с мячом и Булавами. Третьи суммы набрала в обруче и ленте. Анастасия Салос заняла шестое место в многоборье и получила бронзу за мяч. Юниорка Николь Леута оказалась лучшей в булавах и второй в композициях с обручем и мячом.

# Художественная гимнастика # Алина Горносько # Анастасия Салос

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