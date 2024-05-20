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Александра Саснович удачно дебютировала в квалификации Большого шлема

20 мая 2024 12:36
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Александра Саснович удачно дебютировала в квалификации второго в сезоне Большого шлема – Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович удачно дебютировала в квалификации Большого шлема-1

В первом поединке белоруска практически не заметила местную спортсменку Дженни Лим. Организаторы предоставили ей «уайлд-кард». Но даже это не спасло. Наша соотечественница взяла верх в двух сетах. Результат – 6:4, 6:2.

# Теннис # Александра Саснович

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