«СКА-Минск» одолел «Аиста Китая» в матче плей-офф ЧБ по гандболу

Поединок выдался динамичным. «Армейцы» навязывали сопернику свою игру и старались доминировать. Хотя по ходу встречи хозяева вели, но значительно оторваться в счете не удавалось. К окончанию поединка гости увеличили давление и скорости. Тем не менее итоговые цифры на табло зафиксировали счет 35:25 в пользу «армейцев».

Дмитрий Никуленков, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

Китайцы не такой простой соперник. Олег Евгеньевич хорошо с ними работает, достаточно. Нам надо вспоминать свои связи, потому что были игры сборной. Одни ребята были в клубе, вторые – в сборной. Чуть-чуть не хватает, конечно, вроде две недели только не тренировались вместе, а все равно бросается в глаза, что многое утеряно, но у нас есть время, и мы будем добиваться автоматизма своих действий. Парашюты мне не нужны, честно… Для зрителей, да – все круто, а мне нужна хорошая защита, чтобы было тяжело нам забивать голы. Мы знаем, к чему мы готовимся и где мы хотим выигрывать. От нас ожидают большего где-то в других играх, но чтобы быть готовым на эти другие игры хорошие, надо здесь тоже показывать свой уровень.

Четвертьфинальная серия продлится до двух побед, следующая игра против «Аиста Китая» состоится в среду, 27 марта.