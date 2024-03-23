День открытых дверей прошёл в БГУФК для абитуриентов

День открытых дверей в Белорусском государственном университете физической культуры и спорта традиционно проходит в начале весны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С профессией необходимо определиться уже к вступительным экзаменам, а это лето, которое не за горами.

В этом году в столичном спортивном вузе будут увеличены вакансии для поступающих. Сегодня специалисты спортивной отрасли очень востребованы по всей стране, и БГУФК уже получил целевые запросы из регионов. Это новшества 2024 года. До начала знакомства с возможностями университета представители организаций-заказчиков рассказали о своих учреждениях, а также предоставили полную информацию о социальных пакетах и условиях труда, которые получат в будущем дипломированные специалисты. У тех, кто уже нацелился на спортивные профессии, появилась реальная картина возможностей.

Галина Башлакова, проректор по учебной работе БГУФК:

Сегодня наши регионы нуждаются не только в спортсменах, но и в руководителях, непосредственно тренерах, которые организуют качественную подготовку наших будущих спортсменов. Который отберет, взрастит этого молодого человека и доведет его до спорта высших достижений.

Алина Стефаненко, начальник учебно-методического отдела БГУФК:

В этом году нам утвердили контрольные цифры на бюджет – на 50 мест больше. И мы их, конечно же, распределили в основном на тренерскую деятельность. У нас подготовка ведется более чем по 40 видам спорта. В этом году мы набор делаем по пяти специальностям. Такие профилизации, как оздоровительная, адаптивная, лечебная физическая культура. И новые профилизации – менеджмент в спорте и туризме. Новая специальность – организация и управление в физической культуре, спорте и туризме очень востребована. Ну и, конечно же, тренерская деятельность по многим видам спорта.