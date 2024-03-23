Гимнастика. Алина Горносько выиграла бронзовую медаль в многоборье на этапе Кубка мира

Алина Горносько выиграла бронзовую медаль в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Афинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй день многоборья белоруска блестяще выступила в упражнениях с обручем и булавами, набрала 125 баллов и поднялась с 12-й на 3-ю позицию. Завтра 24 марта, Алина Горносько поборется за награды в финале упражнений с лентой. Она пробилась в решающий раунд со вторым результатом.