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Белорусские борцы провели первые встречи на турнире в Кемерово

10 ноября 2023 09:31
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В российском Кемерово сегодня, 10 ноября, начался международный борцовский турнир «Сила традиций». Данный старт является командным. Сборная Беларуси уже провела первый матч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские борцы провели первые встречи на турнире в Кемерово-1

Юлия Силипицкая, корреспондент:
Привет вам из холодного и заснеженного Кемерово. На «Силе традиций», международном турнире по греко-римской борьбе среди юношей, стартовал первый раунд. 12 команд поделены на группы, белорусы попали в квартет С, и наши соперники – это «Сибирь-Восток», а также Дальневосточный и Северо-Кавказский округа.

Белорусские борцы провели первые встречи на турнире в Кемерово-4

В первом поединке нашими соперниками стали именно сибиряки. Командный турнир проходит один за другим, поэтому такая очень плотная и эмоциональная борьба. Ребята показали весь свой класс. В буквальном смысле балл в балл шли белорусы и сибиряки, но первая победа именно у белорусов.

Белорусские борцы провели первые встречи на турнире в Кемерово-7

Валентин Сюльжин, судья международной категории:
Борьба была равная, только в последних схватках стало понятно, что мы выигрываем. В категории 55 килограммов Ибрагимов выиграл встречу, которая стала переломной, потому что с первых встреч мы немного проигрывали. Это приводило в какое-то замешательство, но надежды нас не покидали. Соперники очень сильные, нам придется очень нелегко, но уверены, что наши ребята будут побеждать и мы выиграем этот турнир.

Белорусские борцы провели первые встречи на турнире в Кемерово-10

Следующий соперник – Северо-Кавказский округ, ребята очень сильные, заряженные, прошлогодние призеры этого турнира. Будем надеяться, что у нас хватит сил побороться и с ними. Чтобы продолжить борьбу, надо в нашей группе занять с первого по третье места. Пожелаем нашим ребятам удачи, остальные результаты будем сообщать в течение дня.

# Греко-римская борьба # Юлия Силипицкая # Валентин Сюльжин # Фотофакт

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