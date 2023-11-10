Белорусские борцы провели первые встречи на турнире в Кемерово

В российском Кемерово сегодня, 10 ноября, начался международный борцовский турнир «Сила традиций». Данный старт является командным. Сборная Беларуси уже провела первый матч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Привет вам из холодного и заснеженного Кемерово. На «Силе традиций», международном турнире по греко-римской борьбе среди юношей, стартовал первый раунд. 12 команд поделены на группы, белорусы попали в квартет С, и наши соперники – это «Сибирь-Восток», а также Дальневосточный и Северо-Кавказский округа.

В первом поединке нашими соперниками стали именно сибиряки. Командный турнир проходит один за другим, поэтому такая очень плотная и эмоциональная борьба. Ребята показали весь свой класс. В буквальном смысле балл в балл шли белорусы и сибиряки, но первая победа именно у белорусов.

Валентин Сюльжин, судья международной категории:

Борьба была равная, только в последних схватках стало понятно, что мы выигрываем. В категории 55 килограммов Ибрагимов выиграл встречу, которая стала переломной, потому что с первых встреч мы немного проигрывали. Это приводило в какое-то замешательство, но надежды нас не покидали. Соперники очень сильные, нам придется очень нелегко, но уверены, что наши ребята будут побеждать и мы выиграем этот турнир.