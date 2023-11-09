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Стал известен состав сборной Беларуси на матчи евроотбора с командами Андорры и Косово

09 ноября 2023 20:04
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Главный тренер сборной Беларуси по футболу Карлос Алос Феррер определился со списком игроков, вызванных на матчи квалификации чемпионата Европы против Андорры и Косово, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стал известен состав сборной Беларуси на матчи евроотбора с командами Андорры и Косово-1

Номинально домашний поединок против Андорры пройдет в Будапеште 18 ноября. Косово примет национальную сборную Беларуси в Приштине. Эта игра состоится 21 ноября. Главный тренер включил в окончательный состав национальной команды 24 футболиста. Отметим, в ростер сборной Беларуси вернулись вратарь «Пахтакора» из Узбекистана Павел Павлюченко, нападающий БАТЭ Денис Лаптев и форвард солигорского «Шахтера» Максим Скавыш.

# Футбол # Фотофакт

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