Стал известен состав сборной Беларуси на матчи евроотбора с командами Андорры и Косово

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Карлос Алос Феррер определился со списком игроков, вызванных на матчи квалификации чемпионата Европы против Андорры и Косово, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Номинально домашний поединок против Андорры пройдет в Будапеште 18 ноября. Косово примет национальную сборную Беларуси в Приштине. Эта игра состоится 21 ноября. Главный тренер включил в окончательный состав национальной команды 24 футболиста. Отметим, в ростер сборной Беларуси вернулись вратарь «Пахтакора» из Узбекистана Павел Павлюченко, нападающий БАТЭ Денис Лаптев и форвард солигорского «Шахтера» Максим Скавыш.