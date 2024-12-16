Александр Яценко – сильнейший защитник МХЛ

Молодежная хоккейная лига представила лучших игроков 15-й недели регулярного чемпионата. Александр Яценко признан сильнейшим защитником, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За минувшую семидневку игрок обороны провел четыре поединка, в которых забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи. Показатель полезности составил +3. Кроме того, Яценко заблокировал четыре броска, применил столько же силовых приемов, сделал пять перехватов и исполнил 12 выстрелов по воротам соперников. Как итог заслуженное место в рейтинге лучших игроков недели. «Динамо-Шинник» в свою очередь лидирует в Серебряном дивизионе Западной конференции. В активе команды 50 очков после 29 матчей.