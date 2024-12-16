Белорусская ассоциация гимнастики подвела итоги сезона

Безусловным достижением этого года стало триумфальное выступление на Олимпийских играх в Париже. Отечественные батутисты Иван Литвинович и Виолетта Бордиловская принесли Беларуси награды главного старта четырехлетия. В соревновании среди женщин могилевчанка стала серебряным призером. Иван Литвинович взял золотую медаль и получил статус двукратного олимпийского чемпиона.

Иван Литвинович, двукратный олимпийский чемпион (прыжки на батуте):

Хочу выразить слова благодарности Белорусской ассоциации гимнастики, Министерству спорта и туризма, Национальному олимпийскому комитету и вообще руководству всей нашей страны за предоставленную возможность. За все условия, которые вы делаете для нас. И вообще, наша победа – это ваша победа. Если бы вас не было, вы нам не помогали, то, мне кажется, не было бы такого результата.

Ольга Власова главный тренер национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте:

Очень приятно встречаться в ассоциации нашей, с теми, кого долго не видишь. Такая возможность всех увидеть, поговорить. И всегда в ассоциации у нас теплая атмосфера, доброжелательные лица.

Во время мероприятия Иван Литвинович объявил, что часть олимпийского гонорара он направит на развитие Витебской СДЮШОР, воспитанником которой является.