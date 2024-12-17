Хоккей. «Химик» впервые в сезоне одержал победу над «Шахтёром»

В хоккейной экстралиге столичная «Юность» на домашней площадке разгромила «Брест» – 4:0, набрала 44 балла и возглавила турнирную таблицу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Минчане опережают гродненский «Неман» по дополнительным показателям. «Химик» дома одержал победу над «Шахтером». По ходу матча хозяева вели в счете 3:0, «горняки» смогли сократить отставание до минимального, но «Химик» удержал преимущество. Итоговая виктория – 3:2. Отметим, нефтяники обыграли «Шахтер» впервые в сезоне.

Станислав Коробов, главный тренер ХК «Химик»:

Сегодня здорово сыграли, молодцы. Бригады большинства забили, бригады меньшинства выстояли в меньшинстве, то есть каждый выполнил свою работу, вратарь подчистил, забили хорошие голы, поэтому опять-таки командная победа, все сработали четко, здорово, молодцы.

17 декабря в хоккейной экстралиге запланированы четыре поединка. «Лида» примет «Витебск», «Локомотив» наведается в гости к «Авиатору», «Динамо-Молодечно» сыграет с «Неманом», а в полесском дерби сильнейшего выявят «Металлург» и «Гомель».