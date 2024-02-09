Белорусские борцы готовятся к чемпионату Европы

Чемпионат Европы по борьбе примет Бухарест с 12 по 18 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участники разыграют медали в греко-римской, женской и вольной борьбе. Форум пройдет с участием белорусских команд.
Чемпионат Европы по борьбе примет Бухарест с 12 по 18 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участники разыграют медали в греко-римской, женской и вольной борьбе. Форум пройдет с участием белорусских команд.
В составе нашей общей команде 27 спортсменов, отрадно, что в выездном составе все призеры Олимпийских игр в Токио. Эта Ирина Курочкина, Ванесса Колодинская и Магомедхабиб Кадимагомедов, который буквально недавно стал победителем турнира Ярыгина в Красноярске. Первыми на ковер выйдут наши борцы классики.
Команда формировалась путем многоступенчатого отбора. В весовой категории до 97 килограммов было сразу два претендента. Путевку в Бухарест оспаривали обладатель олимпийской лицензии, чемпион мира до 23 лет, победитель II Игр стран СНГ Абубакар Хаслаханов и серебряный призер мирового первенства Павел Гринчук. На форум отправится Хаслаханов.
Виктор Сосуновский, главный тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:
До последнего турнира мы не знали 97 килограммов, то есть они боролись в одном весе, и Абубакар Хаслаханов выиграл турнир, Паша Клинчук стал третьим, соответственно, попал в команду Абубакар Хаслаханов. 77 килограммов – там тоже тяжелый отбор, три более или менее равных спортсмена. Выбор прошел по Кубку Беларуси Шуай Мамедов. Главные старты этого года это Игры БРИКС, Игры Дружбы, Олимпийские игры, завоевание лицензии. Вот на это основной упор. Чемпионат Европы – проходящий этап, который помогает получить и международный опыт, и уверенность с иностранными спортсменами.
Отметим, что континентальный форум не является олимпийским турниром. Пропуски в Париж спортсмены смогут разыграть на соревнованиях в Баку в апреле, где лицензию получат финалисты и в мае в Стамбуле, там необходимо зайти в топ-3. В белорусской копилке пока два заветных квитка.