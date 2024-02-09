Белорусские борцы готовятся к чемпионату Европы

Чемпионат Европы по борьбе примет Бухарест с 12 по 18 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участники разыграют медали в греко-римской, женской и вольной борьбе. Форум пройдет с участием белорусских команд.

В составе нашей общей команде 27 спортсменов, отрадно, что в выездном составе все призеры Олимпийских игр в Токио. Эта Ирина Курочкина, Ванесса Колодинская и Магомедхабиб Кадимагомедов, который буквально недавно стал победителем турнира Ярыгина в Красноярске. Первыми на ковер выйдут наши борцы классики.

Команда формировалась путем многоступенчатого отбора. В весовой категории до 97 килограммов было сразу два претендента. Путевку в Бухарест оспаривали обладатель олимпийской лицензии, чемпион мира до 23 лет, победитель II Игр стран СНГ Абубакар Хаслаханов и серебряный призер мирового первенства Павел Гринчук. На форум отправится Хаслаханов.