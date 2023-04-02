Белорусские биатлонисты взяли бронзу в мужской эстафете на ЧР

Хорошие новости из Ханты-Мансийска. В заключительный день чемпионата России по биатлону белорусские спортсмены завоевали бронзу мужской эстафеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За медали старта боролся наш квартет в составе Никиты Лобастова, Дмитрия Лазовского, Ильи Авсеенко и лидера сборной Антона Смольского. По ходу гонки парни показывали хорошую скорость ходом. А вот стрельба немного подвела. Но даже после штрафных кругов у белорусов вышло финишировать на третьем месте итогового протокола.