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Белорусские биатлонисты взяли бронзу в мужской эстафете на ЧР

02 апреля 2023 14:09
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Хорошие новости из Ханты-Мансийска. В заключительный день чемпионата России по биатлону белорусские спортсмены завоевали бронзу мужской эстафеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские биатлонисты взяли бронзу в мужской эстафете на ЧР-1

За медали старта боролся наш квартет в составе Никиты Лобастова, Дмитрия Лазовского, Ильи Авсеенко и лидера сборной Антона Смольского. По ходу гонки парни показывали хорошую скорость ходом. А вот стрельба немного подвела. Но даже после штрафных кругов у белорусов вышло финишировать на третьем месте итогового протокола.

Белорусские биатлонисты взяли бронзу в мужской эстафете на ЧР-4

Отметим, на этом чемпионат России по биатлону завершается. Всего по итогам двух этапов турнира в копилке нашей сборной четыре награды: два серебра и две бронзы.

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# Биатлон # Никита Лобастов # Дмитрий Лазовский # Илья Авсеенко # Антон Смольский # Фотофакт

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