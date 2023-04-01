Белоруска Анна Терех победила в первом этапе Кубка России по велосипедному спорту

Белорусские велосипедисты в эти дни принимают участие в международных соревнованиях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские велосипедисты в эти дни принимают участие в международных соревнованиях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Адыгее на первом этапе Кубка России Анна Терех была вне конкуренции и победила на дистанции 120 километров. 2 апреля спортсменкам предстоит групповая гонка протяженностью 104 километров.
В Узбекистане на турнире Международного союза велосипедистов в олимпийской дисциплине омниум, Роман Тишков взял золото, а Каролина Бирюк – бронзу.
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