Белоруска Анна Терех победила в первом этапе Кубка России по велосипедному спорту

Белорусские велосипедисты в эти дни принимают участие в международных соревнованиях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Адыгее на первом этапе Кубка России Анна Терех была вне конкуренции и победила на дистанции 120 километров. 2 апреля спортсменкам предстоит групповая гонка протяженностью 104 километров.