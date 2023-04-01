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Белоруска Анна Терех победила в первом этапе Кубка России по велосипедному спорту

01 апреля 2023 20:23
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Белорусские велосипедисты в эти дни принимают участие в международных соревнованиях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Анна Терех победила в первом этапе Кубка России по велосипедному спорту-1

В Адыгее на первом этапе Кубка России Анна Терех была вне конкуренции и победила на дистанции 120 километров. 2 апреля спортсменкам предстоит групповая гонка протяженностью 104 километров.

Белоруска Анна Терех победила в первом этапе Кубка России по велосипедному спорту-4

В Узбекистане на турнире Международного союза велосипедистов в олимпийской дисциплине омниум, Роман Тишков взял золото, а Каролина Бирюк – бронзу.

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# Велоспорт # Анна Терех # Каролина Бирюк # Роман Тишков # Фотофакт

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