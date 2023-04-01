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В Кричеве открылся филиал РЦОП «Стайки»

01 апреля 2023 20:27
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Новости Беларуси. Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки» расширяет свои границы. Теперь филиал РЦОПа по специализации «борьба» открыли в Кричеве. Это событие было приурочено к старту международного детского турнира памяти тренеров братьев Ивановых, Михаила и Алексея. Участие в соревнованиях принимают более 1 000 юных борцов со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Кричеве открылся филиал РЦОП «Стайки»-1

Также прибыли гости из Казахстана и России. Якутия, Дагестан – это регионы, где растят борцов с самого детства, поэтому уже 12-летние ребята являются сильными конкурентами. Как известно, только на сильных соперниках вырастают чемпионы. Поддержать наших ребят в Кричев приехали и бывшие воспитанники СДЮШОР города. Они являются инициаторами и меценатами этого мероприятия. Не остался в стороне и председатель белорусской федерации.

В Кричеве открылся филиал РЦОП «Стайки»-4

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Выходя в этот борцовский круг, это уже небольшая победа. А если у него получится еще победить своего соперника, который точно так же вышел на ковер, это уже немного окрыляет и дает хорошие эмоции и желание побеждать еще больше и больше.

В Кричеве открылся филиал РЦОП «Стайки»-7

Сергей Хмельков, директор РЦОП «Стайки»:
У нас установлена сегодня онлайн-камера, с которой мы можем корректировать из Минска в том числе подходы к тренировочному процессу. Поэтому это движение будет продолжаться. В планах у нас выйти на уровень спорткласса, потому что если образуется хороший такой костяк, с которым надо будет работать до перехода или до попадания в сборные команды, юниорские, молодежные, где мы ребят можем привлекать как раз таки на базу в «Стайки», это будет то взаимодействие с местными органами власти и то развитие, которое позволит нам выстроить, может быть, что-то новое, может быть, новую пирамиду.

В Кричеве открылся филиал РЦОП «Стайки»-10

По итогу всего было разыграно 44 комплекта наград. Турнир памяти тренеров братьев Ивановых уже традиционный, и участников с каждым годом становится больше. В 2024-м организаторы планируют перейти тысячный барьер.

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# Борьба # Алим Селимов # Сергей Хмельков # Фотофакт

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