В Кричеве открылся филиал РЦОП «Стайки»

Новости Беларуси. Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки» расширяет свои границы. Теперь филиал РЦОПа по специализации «борьба» открыли в Кричеве. Это событие было приурочено к старту международного детского турнира памяти тренеров братьев Ивановых, Михаила и Алексея. Участие в соревнованиях принимают более 1 000 юных борцов со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Также прибыли гости из Казахстана и России. Якутия, Дагестан – это регионы, где растят борцов с самого детства, поэтому уже 12-летние ребята являются сильными конкурентами. Как известно, только на сильных соперниках вырастают чемпионы. Поддержать наших ребят в Кричев приехали и бывшие воспитанники СДЮШОР города. Они являются инициаторами и меценатами этого мероприятия. Не остался в стороне и председатель белорусской федерации.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Выходя в этот борцовский круг, это уже небольшая победа. А если у него получится еще победить своего соперника, который точно так же вышел на ковер, это уже немного окрыляет и дает хорошие эмоции и желание побеждать еще больше и больше.

Сергей Хмельков, директор РЦОП «Стайки»:

У нас установлена сегодня онлайн-камера, с которой мы можем корректировать из Минска в том числе подходы к тренировочному процессу. Поэтому это движение будет продолжаться. В планах у нас выйти на уровень спорткласса, потому что если образуется хороший такой костяк, с которым надо будет работать до перехода или до попадания в сборные команды, юниорские, молодежные, где мы ребят можем привлекать как раз таки на базу в «Стайки», это будет то взаимодействие с местными органами власти и то развитие, которое позволит нам выстроить, может быть, что-то новое, может быть, новую пирамиду.