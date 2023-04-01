Хоккей. «Металлург» в третий раз обыграл «Шахтёр»

«Металлург» дома добился победы над «Шахтером» в четвертом матче полуфинальной стадии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый период остался безголевым. Хозяева открыли цифры на табло уже на старте второго отрезка – заброшенная шайба в активе Сергея Кузнецова. Гости сравняли уже на первых минутах третьей двадцатиминутки. Отличился Артем Демков. Игра перешла в овертайм, где точный бросок Виталия Пинчука принес «волкам» победу. Таким образом действующий чемпион турнира теперь ведет в серии со счетом 3:1. Следующий поединок, возможно, последний между коллективами, состоится в понедельник, 3 апреля.