Зачем волейболу зритель и как выйти в топ без легионеров? Поговорили с руководством клуба «Минск»

«Минчанка» является лидером отечественного волейбольного чемпионата, входит в самый престижный белорусский клуб «Минск», он в следующем году будет праздновать 20-летие. Помимо девчат, в структуре парни и сектор пляжного волейбола. Причем Александр Дедков и Павел Петрушко буквально будоражат и доводят мировых звезд до конвульсий, это про Российскую суперлигу. Накануне юбилея мы пригласили в студию «Спорттаймера» председателя Оксану Шевченко и директора СДЮШОР, на котором держится весь клуб, Людмилу Акулич.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Игровые виды спорта – это еще и шоу? Нужен зритель в волейболе? Людмила Акулич, директора СДЮШОР ВК «Минск»:

Обязательно. Поддержка зрителя порой может очень сильно изменить исход всей игры. Оксана Шевченко, председатель ВК «Минск»:

Энергетика пустого зала – это печально. Людмила Акулич:

Эта тишина давит. И получается, что ты борешься не только с соперником, но еще и с этой тишиной. А когда болельщики поддерживают, ты на подъеме и можешь показать даже больше, чем готов. Юлия Силипицкая:

А где это более ощутимо, в детском спорте или во взрослом? Оксана Шевченко:

Здесь неделимо. Но в детском спорте в основном трибуны заполнены родителями. Людмила Акулич:

Большинство детей все-таки лучше играют при поддержке родителей. Родитель не должен участвовать и присутствовать при тренировочном процессе в спортивном зале. А вот на соревнования нужно ходить обязательно. Юлия Силипицкая:

Клуб «Минск» – многовекторная структура. Что туда входит и есть ли приоритеты?