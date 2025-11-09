Зачем волейболу зритель и как выйти в топ без легионеров? Поговорили с руководством клуба «Минск»
«Минчанка» является лидером отечественного волейбольного чемпионата, входит в самый престижный белорусский клуб «Минск», он в следующем году будет праздновать 20-летие. Помимо девчат, в структуре парни и сектор пляжного волейбола. Причем Александр Дедков и Павел Петрушко буквально будоражат и доводят мировых звезд до конвульсий, это про Российскую суперлигу.
Накануне юбилея мы пригласили в студию «Спорттаймера» председателя Оксану Шевченко и директора СДЮШОР, на котором держится весь клуб, Людмилу Акулич.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Игровые виды спорта – это еще и шоу? Нужен зритель в волейболе?
Людмила Акулич, директора СДЮШОР ВК «Минск»:
Обязательно. Поддержка зрителя порой может очень сильно изменить исход всей игры.
Оксана Шевченко, председатель ВК «Минск»:
Энергетика пустого зала – это печально.
Людмила Акулич:
Эта тишина давит. И получается, что ты борешься не только с соперником, но еще и с этой тишиной. А когда болельщики поддерживают, ты на подъеме и можешь показать даже больше, чем готов.
Юлия Силипицкая:
А где это более ощутимо, в детском спорте или во взрослом?
Оксана Шевченко:
Здесь неделимо. Но в детском спорте в основном трибуны заполнены родителями.
Людмила Акулич:
Большинство детей все-таки лучше играют при поддержке родителей. Родитель не должен участвовать и присутствовать при тренировочном процессе в спортивном зале. А вот на соревнования нужно ходить обязательно.
Юлия Силипицкая:
Клуб «Минск» – многовекторная структура. Что туда входит и есть ли приоритеты?
Оксана Шевченко:
Женское отделение, мужское отделение, пляжное отделение, к сожалению, оно сегодня представлено только мужчинами, и детская спортивная школа. Вот это структура волейбольного клуба «Минск».
Юлия Силипицкая:
Какое из них более приоритетное?
Оксана Шевченко:
Это единый механизм, и профессиональные команды должны стремиться показывать высокий результат, потому что на них смотрят дети, им подражают. Есть даже дети, которые безумно влюблены в Надежду Столяр, носят розовую резиночку и розовые кроссовки. И профессионалы приходят к детям на тренировки, и родители смотрят, как играет команда «Минчанка». Есть ряд мероприятий, которые направлены именно на взаимодействие взрослых игроков с детьми.
Юлия Силипицкая:
Может, это является одной из ключевых причин успеха «Минска»? Ни для кого не секрет, что «Минск» все-таки лидирующий клуб.
Оксана Шевченко:
Есть такое мероприятие, оно уже считается брендовым, «посвящение в сдюшорята». Это в середине года. Там участвуют тренеры со своими набранными детьми. Это праздник-праздник. Ежегодно формат мы меняем, чтобы было интересно. В этом году будет абсолютно новый формат.
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