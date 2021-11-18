«Цмокi-Мiнск» уступили «Баккен Беарс» и завершили своё выступление на Еврокубке

Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» на домашней арене потерпел поражение от датского «Баккен Беарс» в рамках 6-го тура Кубка FIBA, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первая четверть осталась за гостями – 32:20. Во втором отрезке белорусы активировались, смогли хоть и минимально, но обыграть соперника – 22:21.

А вот дальше удача была не на нашей стороне. Итог – 93:80 в пользу «Баккен Беарс». «Драконы» выбыли из данного Еврокубка.

Самыми результативными игроками по итогам встречи стали Евгений Белянков, у которого 21 очко и четыре подбора, а также Стефан Янкович, принесший 13 баллов. Уже 6 декабря «Цмокі» сразятся с УНИКСом в рамках Единой лиги ВТБ.