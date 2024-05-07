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«Шахтёр» обыграл «Энергию» в первом матче финальной серии ЧБ по волейболу

07 мая 2024 19:57
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«Шахтер» и «Энергия» начали спор за золото чемпионата страны по волейболу. Нужно отметить, для команды из Гомеля само по себе попадание в решающую стадию – историческое достижение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» обыграл «Энергию» в первом матче финальной серии ЧБ по волейболу-1

Дружина Романа Аплевича намеревалась дать бой фавориту. Только вот у участника российской Суперлиги были совсем другие планы. После длительного и изнурительного сезона «горнякам» хочется отдохнуть. А потому растягивать серию они явно не намерены. «Шахтер» здорово начал и убедительно забрал первый сет – 25:16. Вторая партия прошла по иному сценарию. Долгое время никому не удавалось оторваться более чем на два очка. В концовке «Энергия» вела – 22:20 – но упустила отрезок. «Калийщики» благодаря колоссальному опыту и железному характеру вырывают викторию – 25:23. Качели были и в третьем сете. «Энергия» ни в какую не желала мириться с сухими цифрами, но пришлось. «Шахтер» вновь сильнее – 25:22 и 3:0. Ответ – 10 мая в Минске.

# Волейбол

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