«Шахтёр» обыграл «Энергию» в первом матче финальной серии ЧБ по волейболу

«Шахтер» и «Энергия» начали спор за золото чемпионата страны по волейболу. Нужно отметить, для команды из Гомеля само по себе попадание в решающую стадию – историческое достижение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружина Романа Аплевича намеревалась дать бой фавориту. Только вот у участника российской Суперлиги были совсем другие планы. После длительного и изнурительного сезона «горнякам» хочется отдохнуть. А потому растягивать серию они явно не намерены. «Шахтер» здорово начал и убедительно забрал первый сет – 25:16. Вторая партия прошла по иному сценарию. Долгое время никому не удавалось оторваться более чем на два очка. В концовке «Энергия» вела – 22:20 – но упустила отрезок. «Калийщики» благодаря колоссальному опыту и железному характеру вырывают викторию – 25:23. Качели были и в третьем сете. «Энергия» ни в какую не желала мириться с сухими цифрами, но пришлось. «Шахтер» вновь сильнее – 25:22 и 3:0. Ответ – 10 мая в Минске.