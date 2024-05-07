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Саснович успешно справилась с квалификацией теннисного турнира категории 1000 в Риме

07 мая 2024 20:05
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Реванш удался. Награда – путевка в основу. Александра Саснович успешно справилась с квалификацией теннисного турнира категории 1000 в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В решающем матче отбора она нанесла поражение Александре Крунич из Сербии.

Саснович успешно справилась с квалификацией теннисного турнира категории 1000 в Риме-1

Именно балканка не пустила дальше белоруску на соревнованиях в Майами. Теперь увереннее действовала наша спортсменка. Особенно остро конкуренция ощущалась в первом сете. Несмотря на огромную разницу в рейтинге, а это почти 400 позиций, на корте была равная борьба. Саснович удалось сделать на один брейк больше – 7:5. После этого соперница сникла. Дожать ее не составило труда – 6:2. Наша теннисистка реализовала 6 из 10 брейк-поинтов, неплохо подавала на первой подаче — 66 %, но совершила пять двойных. Таким образом, в основной сетке римского тысячника будем переживать за трех представительниц Синеокой. Виктория Азаренко и Арина Соболенко начнут борьбу со второго круга, Александра Саснович – на раунд раньше.

# Теннис

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