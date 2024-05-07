Женская сборная Беларуси по футболу U16 победно завершила турнир развития

Женская сборная Беларуси по футболу, составленная из игроков до 16 лет, на мажорной ноте завершила выступление в домашнем турнире развития УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заключительном поединке подопечные Марины Лис разгромили сверстниц из Казахстана. В первом тайме в воротах соперниц побывал всего один мяч.

Едва дуэль возобновилась, как азиатки вновь вынуждены были начинать с центра поля. Отличилась все та же Елизавета Марчук. Она стала ключевым исполнителем в рядах белорусок. На счету девушки покер. Общий результат поединка – 5:0. Наша нападающая стала самой результативной по итогам турнира. Таким образом, домашний старт белоруски завершили на второй позиции, пропустив вперед турчанок.