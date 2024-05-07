Прямой эфир

Женская сборная Беларуси по футболу U16 победно завершила турнир развития

07 мая 2024 20:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Женская сборная Беларуси по футболу, составленная из игроков до 16 лет, на мажорной ноте завершила выступление в домашнем турнире развития УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заключительном поединке подопечные Марины Лис разгромили сверстниц из Казахстана. В первом тайме в воротах соперниц побывал всего один мяч.

Женская сборная Беларуси по футболу U16 победно завершила турнир развития-1

Едва дуэль возобновилась, как азиатки вновь вынуждены были начинать с центра поля. Отличилась все та же Елизавета Марчук. Она стала ключевым исполнителем в рядах белорусок. На счету девушки покер. Общий результат поединка – 5:0. Наша нападающая стала самой результативной по итогам турнира. Таким образом, домашний старт белоруски завершили на второй позиции, пропустив вперед турчанок.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Саснович успешно справилась с квалификацией теннисного турнира категории 1000 в Риме
07 мая 2024 20:05

Саснович успешно справилась с квалификацией теннисного турнира категории 1000 в Риме

«Шахтёр» обыграл «Энергию» в первом матче финальной серии ЧБ по волейболу
07 мая 2024 19:57

«Шахтёр» обыграл «Энергию» в первом матче финальной серии ЧБ по волейболу

Тысячи детей приняли участие в традиционном турнире по гандболу ZUBR CUP – итоги
07 мая 2024 19:36

Тысячи детей приняли участие в традиционном турнире по гандболу ZUBR CUP – итоги

МФК «Минск» стал полуфиналистом ЧБ по мини-футболу
07 мая 2024 17:51

МФК «Минск» стал полуфиналистом ЧБ по мини-футболу

Анна Терех выиграла велогонку в Италии
07 мая 2024 14:02

Анна Терех выиграла велогонку в Италии

Юношеская сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на Кубке чемпионов
07 мая 2024 14:00

Юношеская сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на Кубке чемпионов

Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного турнира в КНР
07 мая 2024 10:51

Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного турнира в КНР

Белорусские хоккеисты потерпели поражение в матче со сборной России
07 мая 2024 10:50

Белорусские хоккеисты потерпели поражение в матче со сборной России

БК «Минск» с победы начал финальную серию женского чемпионата Беларуси по баскетболу
06 мая 2024 20:09

БК «Минск» с победы начал финальную серию женского чемпионата Беларуси по баскетболу

В Минске состоялось внеочередное заседание исполкома АБФФ – итоги
06 мая 2024 19:32

В Минске состоялось внеочередное заседание исполкома АБФФ – итоги

Александра Саснович успешно стартовала на турнире в Риме
06 мая 2024 14:01

Александра Саснович успешно стартовала на турнире в Риме

Соболенко сохраняет звание второй ракетки планеты
06 мая 2024 13:59

Соболенко сохраняет звание второй ракетки планеты