Белорусская велогонщица Наталья Цилинская: Велоспорт - часть моей жизни! Если он будет прогрессировать, я буду рада этому!

Наталья Цилинская добилась громких титулов огромным трудом, волей и целеустремленностью. Она заслуженный мастер спорта Беларуси (2000), представляет общество «Динамо». Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Восьмикратная чемпионка мира. Впервые верхняя ступень пьедестала мировых первенств покорилась ей в 2000 году в британском Манчестере, где она завоевала золото сразу в двух дисциплинах - в гите на 500 м и спринте. Таким образом, последний планетарный форум века и тысячелетия открыл спортивную эру Натальи Цилинской. Золотой успех в гите и спринте она повторила на чемпионатах мира в датском Баллерупе (2002) и французском Бордо (2006). В 2003 году в немецком Штутгарте и в 2005 году в американском Лос-Анджелесе Наталья Цилинская пополнила свою золотую коллекцию высшими наградами чемпионатов мира в гите на 500 м. Кроме того, Наталья Цилинская является многократной победительницей этапов Кубка мира, где завоевала 28 золотых наград. Одной из ее первых наград была бронза молодежного чемпионата мира-1992 в Австралии.

В 2007 году за достижение высоких спортивных результатов на международных соревнованиях, активную деятельность по популяризации физкультуры и спорта, развитии физкультурно-спортивных традиций была награждена специальной премией Президента Республики Беларусь «Спортивный Олимп».