Пятый розыгрыш футбольного Кубка памяти Юрия Курненина стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал пятый розыгрыш Кубка памяти великого футболиста и тренера Юрия Курненина. В 2015 году в столицу Беларуси прибыли команды из ближнего зарубежья. Нашу страну представляют молодые игроки минского «Динамо» и юниорская сборная Беларуси.

Возраст участников – 15 лет. Приезжие гости, к слову, отмечают высокий уровень турнира.

Владислав Гуменюк, тренер фарм-клуба Академии «Динамо» (Киев):

Здесь разные команды собрались из разных стран, разные стили, школы. Киевская школа более силовая, «Рубин» (Казань) – техническая, в «Динамо-Минск», как мы уже знаем, сейчас работают голландцы, поэтому каждый прививает свои веяния футбола. Мы варимся в своем соку, а когда приезжаем на такие международные турниры, сразу видно, кто идет по какому пути.

Накануне состоялось праздничное открытие, на котором выступили близкие друзья Юрия Курненина и партнеры по футбольному полю: Эдуард Малофеев, а также Юрий Пудышев. Завершилась церемония традиционным вручением цветов и подарков самым родным для Юрия Курненина людям – вдове Татьяне и дочери Кристине.

Завершится турнир в ближайшее воскресенье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Получив возможность пообщаться с представителем киевского «Динамо», съемочная группа СТВ не упустила шанса расспросить его об Александре Хацкевиче, который долгое время проработал в структуре этого клуба.

Владислав Гуменюк, тренер фарм-клуба Академии «Динамо» (Киев):

Знаете, Александр Хацкевич сам белорус, поэтому когда с таким предложением выходят на такого человека, он сразу же возвращается на родину. Все мечтают работать в сборной. Александр Хацкевич работал и в клубе, он работал в «Динамо», начинал в дубле, потом – «Динамо-2». Я знаю, что наши молодые футболисты очень хорошо он нем отзывались, о тренировочном процессе, плюс он приводил сына своего. Сын занимался (не помню в каком возрасте) в Академии «Динамо». Приятно что-то спросить, узнать. Человек коммуникабельный, общительный, с такими людьми приятно общаться.