Новости Беларуси. Спорткомплекс «Раубичи» готовится к фестивалю «Гонка легенд – звезды мирового биатлона за мир». До этого события — ровно месяц. Однако уже многие именитые спортсмены уже дали согласие приехать на это событие в Беларусь по приглашению Дарьи Домрачевой. Знаменитые мастера винтовки и лыж, которые блистали в недавнем прошлом на мировых соревнованиях, проведут на раубичской трассе две гонки. Это будет не только соревнование, но и своеобразный форум — обещают организаторы.

Кстати, свое участие в гонке легенд подтвердила и двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий. Выступления за сборную России по биатлону она завершила несколько лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Богалий, двукратная олимпийская чемпионка, участница фестиваля «Гонка легенд — звезды биатлона за мир» (Россия):

Это большой праздник спорта, в частности, биатлона. Помимо того, что очень важные события будут происходить на белорусской земле, он также примет большое событие в мире биатлона. Столько звезд, встреча спортсменов, которые бегали вместе. Я думаю, что победит в итоге спорт.