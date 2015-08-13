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Белорусские спортсмены отличились мировыми рекордами на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Гродно

13 августа 2015 08:10
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В Гродно завершился чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, который проходил с 5 по 8 августа. Состоялись четыре мировых первенства. Спортсмены отличились на нем рекордами.

Белорус Дмитрий Дубицкий на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров в этом же упражнении побил мировой рекорд, державшийся с 2010 года.

Белорусская сборная девушек и юниорок завоевала золото и установила мировой рекорд в пожарной эстафете.

По итогам соревнований белорусские команды завоевали первые места в IV чемпионате мира среди национальных мужских молодежных команд и II чемпионате мира среди национальных женских молодежных команд, а также в II первенстве мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту.

В IV чемпионате мира среди юношей и юниоров по пожарно-спасательному спорту представители Беларуси по итогам 4 дней соревнований стали пятыми.
 

# Фотофакт # Белорусские спортсмены # Елена Прищепова # Евгений Рабцевич # Сергей Синкевич # Маргарита Андриенко

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