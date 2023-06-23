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Белорусская теннисистка Яна Колодынска вышла в четвертьфинал турнира в Санто-Доминго

23 июня 2023 11:58
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Арина Соболенко и Александра Саснович завершили выступление в Берлине. А вот Яна Колодынска вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Санто-Доминго, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская теннисистка Яна Колодынска вышла в четвертьфинал турнира в Санто-Доминго-1

В поединке второго раунда белоруска победила американку Леа Ма – 6:4, 6:2. В матче за попадание в 1/2 ее соперницей будет колумбийская теннисистка Мария Гонсалес.

# Теннис # Арина Соболенко # Александра Саснович # Яна Колодынска # Фотофакт

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