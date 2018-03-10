Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Новости Беларуси. Теннисистка Арина Соболенко прошла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.

В матче второго круга белорусская спортсменка обыграла россиянку Светлану Кузнецову. Игра продолжалась 1 час 13 минут. В итоге со счётом 6:4, 6:3 Соболенко одолела 18 ракетку мира.

В третьем круге Арина сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая в предыдущем матче выиграла у 11 ракетки мира.

Первый раунд успешно преодолели ещё две белорусские теннисистки. Виктория Азаренко вернулась в большой теннис после долгого перерыва и победила британку Хизер Уотсон. Также в тяжёлом трехсетовом матче Александра Саснович вырвала победу у польки Магды Линетт.