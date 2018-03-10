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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

10 марта 2018 08:15
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Новости Беларуси. Теннисистка Арина Соболенко прошла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.  

В матче второго круга белорусская спортсменка обыграла россиянку Светлану Кузнецову. Игра продолжалась 1 час 13 минут. В итоге со счётом 6:4, 6:3 Соболенко одолела 18 ракетку мира.  

В третьем круге Арина сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая в предыдущем матче выиграла у 11 ракетки мира.  

Первый раунд успешно преодолели ещё две белорусские теннисистки. Виктория Азаренко вернулась в большой теннис после долгого перерыва и победила британку Хизер Уотсон. Также в тяжёлом трехсетовом матче Александра Саснович вырвала победу у польки Магды Линетт.  

В первом раунде турнира в Индиан-Уэллсе Арина Соболенко обыграла американку Варвару Лепченко (здесь подробнее).  

# Виктория Азаренко # Теннис # Александра Саснович # Арина Соболенко # Светлана Кузнецова # Хизер Уотсон # Маркета Вондроушова # Магда Линетт # Варвара Лепченко

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