Арина Соболенко вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Спортсменка одержала победу над представительницей США – Варварой Лепченко. Следующей соперницей 19-летней Соболенко станет Светлана Кузнецова из России.

Новости Беларуси. Теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг турнира, который проходит в американском Индиан-Уэллсе.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Еще две белоруски пока не начали свое выступление в основной сетке соревнований в Индиан-Уэллсе.

Виктория Азаренко сыграет с Хизер Уотсон из Великобритании, а соперницей Александры Саснович станет Магда Линетт из Польши.

Вера Лапко не прошла в основную сетку турнира и выбыла во втором круге квалификации. 19-летняя теннисистка уступила американке Софии Кенин.

Также в парном разряде на турнире сыграют Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Их первая встреча состоится с Эжени Бушар из Канады и Слоан Стивенс из США.

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