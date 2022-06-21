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Белорусская шпажистка выбыла в 1/16 на чемпионате Союзного государства по фехтованию

21 июня 2022 15:29
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Новости Беларуси. В столичном Дворце спорта продолжается открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию, в котором принимают участие сильнейшие спортсмены из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусская шпажистка выбыла в 1/16 на чемпионате Союзного государства по фехтованию-1

21 июня в борьбу за медали вступили женщины на шпагах. Беларусь в этой дисциплине представляла Ксения Клименкова. К сожалению, пробиться в решающий раунд не получилось – наша шпажистка завершила борьбу на стадии 1/16-й. Победу в российском финале одержала Татьяна Андрюшина, Московская область.  

«Приехали отборные топовые спортсмены». Как выступили белорусские рапиристы на чемпионате Союзного государства? Читать здесь.  

Накануне на турнире уже были разыграны медали в командном и личном первенствах у рапиристов, а также у мужчин-шпажистов. В среду, 22 июня, в заключительный день состязаний, программу продолжат командные выступления на шпагах.  

# Фехтование # Ксения Клименкова # Татьяна Андрюшина # Фотофакт

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