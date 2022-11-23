Прямой эфир

Белорусская горнолыжница Мария Шканова завоевала серебро этапа Кубка России

23 ноября 2022 15:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В российском Кировске Мурманской области на втором этапе Кубка России по горнолыжному спорту вновь отличилась белорусская спортсменка Мария Шканова, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Стартовый этап соревнований наша горнолыжница выиграла.

Белорусская горнолыжница Мария Шканова завоевала серебро этапа Кубка России-1

На втором Шканова завоевала серебряную награду. Первое место заняла россиянка Виталина Гирина, которая по сумме двух попыток опередила Марию на полторы секунды. Еще одна российская спортсменка, Екатерина Ткаченко, в итоговом протоколе расположилась на третьей позиции.

# Спортивные соревнования # Мария Шканова # Виталина Гирина # Екатерина Ткаченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Доме футбола состоялась жеребьёвка финального этапа городского турнира по мини-футболу
23 ноября 2022 15:26

В Доме футбола состоялась жеребьёвка финального этапа городского турнира по мини-футболу

Главный тренер сборной Беларуси по боксу о турнире Ливенцева: «Я делаю ставку на всю команду»
23 ноября 2022 14:47

Главный тренер сборной Беларуси по боксу о турнире Ливенцева: «Я делаю ставку на всю команду»

ЧБ по хоккею: полные результаты игрового вечера 22 ноября
23 ноября 2022 14:16

ЧБ по хоккею: полные результаты игрового вечера 22 ноября