Белорусская горнолыжница Мария Шканова завоевала серебро этапа Кубка России

В российском Кировске Мурманской области на втором этапе Кубка России по горнолыжному спорту вновь отличилась белорусская спортсменка Мария Шканова, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Стартовый этап соревнований наша горнолыжница выиграла.

На втором Шканова завоевала серебряную награду. Первое место заняла россиянка Виталина Гирина, которая по сумме двух попыток опередила Марию на полторы секунды. Еще одна российская спортсменка, Екатерина Ткаченко, в итоговом протоколе расположилась на третьей позиции.