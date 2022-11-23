ЧБ по хоккею: полные результаты игрового вечера 22 ноября

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею вечером 22 ноября завершились очередные противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер турнирной таблицы – гродненский «Неман» – на домашнем льду принимал дружину Бреста.

Хозяева дважды выходили вперед, но гости не просто сравнивали счет, но и на 45-й минуте оформили преимущество. «Брест» нанес первое за последние 9 матчей поражение «Неману», также гродненцы прервали внушительную победную серию при домашних трибунах.