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ЧБ по хоккею: полные результаты игрового вечера 22 ноября

23 ноября 2022 14:16
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею вечером 22 ноября завершились очередные противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер турнирной таблицы – гродненский «Неман» – на домашнем льду принимал дружину Бреста.  

ЧБ по хоккею: полные результаты игрового вечера 22 ноября-1

Хозяева дважды выходили вперед, но гости не просто сравнивали счет, но и на 45-й минуте оформили преимущество. «Брест» нанес первое за последние 9 матчей поражение «Неману», также гродненцы прервали внушительную победную серию при домашних трибунах.  

ЧБ по хоккею: полные результаты игрового вечера 22 ноября-4

Полные результаты игрового вечера смотрите выше. 23 ноября борьба в экстралиге продолжится.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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