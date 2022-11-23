Главный тренер сборной Беларуси по боксу о турнире Ливенцева: «Я делаю ставку на всю команду»

Новости Беларуси. На базе «Чижовка-Арены» продолжается международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в соревнованиях принимают спортсмены из шести стран.
Новости Беларуси. На базе «Чижовка-Арены» продолжается международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в соревнованиях принимают спортсмены из шести стран.
Завершилось всего два соревновательных дня, но уже очевидно – борьба на ринге жаркая и бескомпромиссная. Белорусская команда на турнире представлена в расширенном формате – шанс сразиться за первенство есть у каждого.
Женская сборная России привезла первый состав, а мужская приехала оценить уровень резервного. Но тем не менее рассчитывает на хорошие результаты.
Сергей Зеленин, старший тренер команды России по боксу:
Чем больше первых мест, тем лучше. Еще раз хочу сказать, что боевой опыт нам нужен, поэтому мы прямо рады этому турниру и вообще любым турнирам, которые проходят сейчас в Беларуси, России, международные. Мы с удовольствием приезжаем. Очень хорошие бои, ребята показывают достойные бои. Хорошая команда Узбекистана, Армения приехала – хорошая команда. У Беларуси – некоторые ребята к нам приезжали, мы на них смотрели – достойные.
Магомед Арипгаджиев, главный тренер сборной Беларуси по боксу:
Не так много стран, как хотелось бы, но уровень спортсменов... Армяне привезли хорошую команду, Россия привезла хорошую команду, и узбеки привезли. Большие команды. Такие бои конкурентные. Есть с кем побоксировать. Чтобы выиграть, надо очень много приложить. Я делаю ставку на всю команду. Я за всех переживаю. Это моя команда. Победителей вы увидите в субботу.
«Призерами должны становиться». Гостренер команды Беларуси по боксу рассказал о молодом поколении и планах на турнир Ливенцева.