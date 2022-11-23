Главный тренер сборной Беларуси по боксу о турнире Ливенцева: «Я делаю ставку на всю команду»

Новости Беларуси. На базе «Чижовка-Арены» продолжается международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в соревнованиях принимают спортсмены из шести стран.

Завершилось всего два соревновательных дня, но уже очевидно – борьба на ринге жаркая и бескомпромиссная. Белорусская команда на турнире представлена в расширенном формате – шанс сразиться за первенство есть у каждого.

Женская сборная России привезла первый состав, а мужская приехала оценить уровень резервного. Но тем не менее рассчитывает на хорошие результаты.