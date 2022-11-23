В Доме футбола состоялась жеребьёвка финального этапа городского турнира по мини-футболу

Новости Беларуси. В Доме футбола состоялась жеребьевка финального этапа городского турнира по мини-футболу среди детей и подростков «Мини-футбол в школу». В соревнованиях принимают участие школьники 13-14 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего на отборочных этапах борьбу вели представители 168 школ столицы. В финальную часть пробились лучшие из лучших – 10 команд. Участники решающего этапа присутствовали на жеребьевке и затем оценивали собственные шансы на успех. Все как у взрослых. На стадии квалификации турнир пользовался в школах огромным успехом. Ожидается, что финальная часть станет такой же популярной и содержательной.

Иван Горовец, заместитель председателя Белорусской федерации мини-футбола:

Мы решили сделать такой эксперимент, и очень удачно получилось. 168 школ откликнулись, приняли участие в этом турнире. Мы как бы понимаем, что это для старта очень хорошая цифра. Дальше финальная часть этого турнира – будем выявлять победителя. Мне кажется, что интерес очень огромный, и мы это видим, видим глаза детей. Поэтому, мне кажется, мы на правильном пути.

Игры финального раунда стартуют 26 ноября, а финальный матч и поединок за третье место пройдут во Дворце спорта «Уручье» 21 декабря.