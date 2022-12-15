В молодёжной хоккейной лиге России белорусский «Динамо-Шинник» уступил «Атланту»

Второе кряду поражение в молодежной хоккейной лиге России потерпел белорусский представитель «Динамо-Шинник», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наш клуб на выезде повторно уступил подмосковному «Атланту».

Начиналось для нас все неплохо. После первого периода бобруйчане были впереди – 2:1. Однако во втором отрезке солировали уже хозяева, которые сумели отличиться трижды. А в последней трети «Атлант» забросил еще раз и победил – 5:2. Две подряд осечки отбросили подопечных Андрея Михалева на 9-е место на Западе.