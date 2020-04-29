Новости экономики за 29.04.2020

Новости Беларуси. Сколько нефти и из каких источников поступит на отечественные НПЗ в мае? Кому пересчитают пенсии, и как изменились правила выдачи микрозаймов? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам увеличатся на 2,9 %

БЕЛАРУСЬ В ТОП-10 СТРАН ЭКСПОРТЕРОВ СЛИВОЧНОГО МАСЛА

Еще одно впечатляющее достижение могут записать в свой актив отечественные сельхозпроизводители. Беларусь вошла в мировую десятку крупнейших экспортеров сливочного масла. Совсем немного уступая Дании, наша страна расположилась на седьмой строке.