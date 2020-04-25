25 апреля в рамках ЧБ по футболу прошли три матча. Итоги игрового дня

Новости Беларуси. Продолжается 6-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 апреля в расписании турнира значилось три матча.

Мозырская «Славия» принимала футбольный клуб «Минск». Гости из столицы оказались сильнее – 3:1 и тем самым прервали трехматчевую серию поражений.

А вот «Городея» сегодня распрощалась со своей победной серией: на домашнем стадионе «сахарники» уступили БАТЭ – 0:2. В составе борисовчан отличились Станислав Драгун и Антон Сарока. Завершением этого игрового дня станет матч между действующим чемпионом страны ФК «Динамо-Брест» и солигорским «Шахтером».