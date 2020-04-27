Подводим итоги второго тура высшей лиги «Беларусбанка»

Новости Беларуси. Завершился шестой тур «Беларусбанк – высшая лига» по футболу. Вторую победу подряд добыла «Ислочь». Парни Виталия Жуковского на домашнем стадионе нанесли поражение «Витебску», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Счет был открыт под занавес первого тайма. Форвард «волков» Дмитрий Комаровский реализовал пенальти и вывел вперед «Ислочь» 1:0. К тому моменту шла 37-я минута встречи, а в начале второй части поединка хозяева укрепили свой перевес. На 55-й минуте Янсане отправил второй мяч в ворота «Витебска» – 2:0. Эти цифры и сохранились на табло вплоть до финального свистка.