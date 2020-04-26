Шантарович: «Когда пришли в общественное объединение «Спартак» – на этом корабле мы и жили. У нас комнаты были. И дети с 8 утра до 8 вечера»

Владимир Шантарович:

Во-первых, такое время – 1975-76-е – я скажу, приток в детско-спортивные школы был довольно неплохой. Ещё не было тех ноутбуков, тех смартфонов, не было тех телефончиков, как сейчас, например. И ещё детско-спортивных школ в определённых городах ещё не было. Вот появилась гребля – город Мозырь. Что ещё – был бокс. Может быть, немного – лёгкая атлетика, немножко штанга. Но масса основная шла через этот вид спорта. Детей проходило, особенно в оздоровительную кампанию. И вот чем я их брал? Они тоже приходили неосознанно. Они шли тоже на тренера – когда-то видели, кто-то кого-то приводил. Вот одному понравилось во дворе, а он за компанию тянул. Но самое главное, я прекрасно понимал, что их нужно как-то задерживать на этой базе.

Поэтому я жил и ночевал на этой работе, мы с другом. Все. Мы жили просто на этой базе. Особенно потом, когда из детско-спортивной школы пришли в общественное объединение «Спартак» – на этом корабле мы и жили. У нас комнаты были. И дети с 8 утра до 8 вечера. Это походы, это летняя оздоровительная кампания, это ремонт инвентаря. Вот они сутками жили. И яркий пример для подражания преданности этому виду спорта – это, я думаю, это мы предоставляли сами. Мы отданы вот этому любимому делу.

И вот я думаю, что и в семьях разговаривали: «Ну, а что там ваши тренера делают: пьют они там или работают?» Говорят: «Работают». И приходили – посматривали, что дети всё время окружены заботой, вниманием 24 часа в сутки, по большому счёту. Я не помню, чтобы кто-то из моих, уже 47 лет лодочки эти мы гоняем с другом, я не помню ни одного плохого поступка, который бы совершили эти ребята, живя по какому-то понятию, в рамках государственных законов.