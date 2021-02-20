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Белоруски заняли четвёртое место в эстафете на ЧМ по биатлону

20 февраля 2021 18:29
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Новости Беларуси. Четвертое место заняла женская сборная Беларуси на чемпионате мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в словенской Поклюке.

Белоруски заняли четвёртое место в эстафете на ЧМ по биатлону -1

До последнего наши стреляющие лыжницы претендовали на медаль, но она ускользнула. Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Анна Сола свои этапы отработали просто блестяще.

Белоруски заняли четвёртое место в эстафете на ЧМ по биатлону -4

Сола отправила Елену Кручинкину на дистанцию второй. Однако последняя пропустила вперед двух соперниц. В итоге отставание от победительниц составило почти 21 секунд.

Белоруски заняли четвёртое место в эстафете на ЧМ по биатлону -7

Вне конкуренции были норвежки. Вторыми финишировали немки. Замкнули призовую тройку украинки.

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Елена Кручинкина # Фотофакт

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