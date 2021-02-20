Белоруски заняли четвёртое место в эстафете на ЧМ по биатлону

Новости Беларуси. Четвертое место заняла женская сборная Беларуси на чемпионате мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в словенской Поклюке.

До последнего наши стреляющие лыжницы претендовали на медаль, но она ускользнула. Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Анна Сола свои этапы отработали просто блестяще.

Сола отправила Елену Кручинкину на дистанцию второй. Однако последняя пропустила вперед двух соперниц. В итоге отставание от победительниц составило почти 21 секунд.