НХЛ. Шаранговича признали лучшим игроком недели

Егор Шарангович признан лучшим игроком недели в составе «Калгари». Болельщики «пламенных» в очередной раз в сезоне по достоинству оценили старания белоруса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш форвард за минувшие семь дней принял участие в двух противостояниях, в которых забросил три шайбы. В текущем соревновательном году Шарангович принял участие в 60 матчах и набрал 41 бомбардирский балл.