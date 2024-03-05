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НХЛ. Шаранговича признали лучшим игроком недели

05 марта 2024 14:06
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Егор Шарангович признан лучшим игроком недели в составе «Калгари». Болельщики «пламенных» в очередной раз в сезоне по достоинству оценили старания белоруса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ. Шаранговича признали лучшим игроком недели-1

Наш форвард за минувшие семь дней принял участие в двух противостояниях, в которых забросил три шайбы. В текущем соревновательном году Шарангович принял участие в 60 матчах и набрал 41 бомбардирский балл. 

# Хоккей # Егор Шарангович

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