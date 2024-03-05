В Минске стартовал первый этап соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднёва»

Сильнейшие спортсмены Беларуси и России принимают участие в международных соревнованиях по современному пятиборью «Кубок Павла Леднева». Первый этап турнира стартовал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На соревнования заявлены 26 спортсменов из нашей страны и 42 российских атлета. В 2023 году данный турнир стал полноценной альтернативой Кубку мира. В 2024 году наших спортсменов допустили к международным соревнованиям в нейтральном статусе. В эти дни первый этап проходит в Каире, за нашу страну выступают 8 пятиборцев. Несмотря на отсутствие лидеров, на отечественной площадке ожидается серьезная борьба. Во вторник, 5 марта, прошли первые полуфиналы у мужчин. Атлеты соревновались в трех дисциплинах: фехтовании, плавании и лазер-ране.

Владислав Березовик, участник турнира: На этапе Кубка Леднева конкуренция очень серьезная, потому что Беларусь и Россия действительно две самые сильные страны в современном пятиборье, которые действительно показывают очень сильную конкуренцию на международной арене. Поэтому, когда вот так вот две страны объединяются, я считаю, что из этого можно сложить очень сильный успех.

Владимир Капустин, старший тренер сборной Ростовской области по пятиборью:

Приезжаем с удовольствием, организация не уступает международным уровням. Для поддержания спортивной формы спортсменов, конкуренции – это очень важный турнир, и он дает большие плюсы в подготовке спортсменов. И белорусские спортсмены, и российские спортсмены являются элитой в современном пятиборье мировом, поэтому мы стараемся соответствовать мировым стандартам.

В среду пройдет полуфинал у женщин. В четверг стартуют финалы. 8 марта начнется борьба в еще одной дисциплине – верховой езде. Напомним, турнир проходит на трех площадках – в плавательном комплексе и манеже легкой атлетики университета физической культуры, а также в РЦОП по конному спорту в Ратомке. Завершится первый этап в субботу, 9 марта.