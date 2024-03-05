Белорусские теннисисты ожидают официального решения CAS – комментарий Сергея Рутенко
Белорусское теннисное сообщество в ожидании официального решения! В феврале 2024 года арбитражный суд отклонил апелляцию Белорусской теннисной федерации на запрет выступления наших спортсменов в командных турнирах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Также под запретом остается и членство в Международной федерации.
Об этом сообщил глава отечественной федерации тенниса Сергей Рутенко. Председатель в деталях рассказал о непростых взаимоотношениях с мировым теннисным сообществом. Он подчеркнул, что европейские чиновники всячески препятствуют белорусской стороне, нарушая не только моральные правила, но и юридические законы. Одним из тех, кто предложил помощь в решении сложившейся ситуации, стал Казахстан, однако международная теннисная организация отклонила все реальные возможности.
Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Мы очень хорошо общались с господином Булатом, как отстранили наши страны. Он предлагал проводить за свой счет то количество турниров, которое сократилось в России и Беларуси, у себя в Казахстане. Причем готов был взять на себя расходы, также пригласить украинских спортсменов туда. Он как член совета директоров ITF, на мой взгляд, всячески работал в том направлении, чтобы продолжать развивать этот вид спорта замечательно. Ему отказали в этом праве и просто не дали проводить турниры, где наши дети могли бы принимать участие и не терять своих спортивных навыков, практику.
Белорусские спортсмены не могут выступать на Олимпиаде, пропуская командный чемпионат мира, но есть надежда на прямой пропуск в основу от организаторов главных игр. Сегодня наша федерация в ожидании официального решения CAS. Сейчас белорусская сторона рассматривает возможность подачи апелляции в Федеральный суд Швейцарии.