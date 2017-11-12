Белоруски в упорной борьбе уступили американкам в финале Кубка Федерации

Отметим, капитаны обеих команд в последний момент произвели замены в парах. Напомним, во второй игровой день за Беларусь в одиночных встречах боролись Саснович и Соболенко.

Американки становятся чемпионками в 18-й раз. Беларусь впервые дошла до финала.

Капитан сборной Беларуси Эдуард Дубров работой своих подопечных доволен. Он отметил, что второе место – тоже отличный результат, у белорусской команды все еще впереди.

Эдуард Дубров, капитан женской сборной Беларуси по теннису:

Рад, что так выступили. Большое спасибо девчонкам! За время, что я нахожусь в роли капитана, начиная с матча с Канадой, мы стали одной семьей. Большое спасибо всем членам команды: тренерам и спарринг-партнерам, докторам и массажистам, которые помогали нам все это время. Думаю, что команду ждет хорошее будущее. От матча к матчу мы встречались с все более сильными соперниками и финал, считаю, сыграли достойно. Как вы помните, когда США и Беларусь встречались в прошлый раз, то счет был 5:0 в пользу американок. Теперь 3:2. Хороший результат. Болельщики увидели красивую игру своей команды и не остались разочарованы, а, наоборот, покидали стадион с чувством, что дальше у нас будет только золото.

Поклонники благодарят белорусок за то, что спортсменки подарили настоящий праздник в Минске. Болельщики отмечают: наши сражались с американками на равных и показали зрелищный теннис.

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