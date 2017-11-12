Финал Кубка Федерации: Саснович одолела Стивенс, победитель турнира решится в парной встрече

Новости Беларуси. 11 и 12 ноября в Минске проходит финал Кубка Федерации. За титул победителя сражаются теннисистки из команд Беларуси и США.
Первый игровой день завершился со счетом 1:1. Белоруска Александра Саснович уступила Коко Вандевеге, а Арина Соболенко обыграла Слоан Стивенс.
Первый день финала Fed Cup в Минске: итоги
Второй соревновательный день начался с матча Арины Соболенко против Коко Вандевеге.
Белоруска в драматичном мачте уступила 10-е ракетке мира – здесь подробнее.
Александра Саснович о Кубке Федерации: «Мы даже не могли представить, что будем играть в финале»
Во втором мачте сыграли Александра Саснович и Слоан Стивенс. В ходе напряженной игры победу одержала белоруска со счетом 4:6, 6:1, 8:6.
Саснович сравняла счет в финале – 2:2.
Последний поединок на корте между командами будет парным. От его исхода будет зависить результат турнира.
Белорусские теннисистки пробились в финал Кубка Федерации впервые. (подробности здесь)