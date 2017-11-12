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Финал Кубка Федерации: Саснович одолела Стивенс, победитель турнира решится в парной встрече

12 ноября 2017 15:35
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Новости Беларуси. 11 и 12 ноября в Минске проходит финал Кубка Федерации. За титул победителя сражаются теннисистки из команд Беларуси и США.

Первый игровой день завершился со счетом 1:1. Белоруска Александра Саснович уступила Коко Вандевеге, а Арина Соболенко обыграла Слоан Стивенс.

Первый день финала Fed Cup в Минске: итоги

Второй соревновательный день начался с матча Арины Соболенко против Коко Вандевеге.

Финал Кубка Федерации: Саснович одолела Стивенс, победитель турнира решится в парной встрече-1

Белоруска в драматичном мачте уступила 10-е ракетке мира – здесь подробнее.

Финал Кубка Федерации: Саснович одолела Стивенс, победитель турнира решится в парной встрече-4

Александра Саснович о Кубке Федерации: «Мы даже не могли представить, что будем играть в финале»

Во втором мачте сыграли Александра Саснович и Слоан Стивенс. В ходе напряженной игры победу одержала белоруска со счетом 4:6, 6:1, 8:6.

Саснович сравняла счет в финале – 2:2. 

Последний поединок на корте между командами будет парным. От его исхода будет зависить результат турнира.

Белорусские теннисистки пробились в финал Кубка Федерации впервые. (подробности здесь)

# Фотофакт # Александра Саснович # Fed Cup в Минске

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