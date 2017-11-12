Финал Кубка Федерации: Саснович одолела Стивенс, победитель турнира решится в парной встрече

Второй соревновательный день начался с матча Арины Соболенко против Коко Вандевеге.

Первый игровой день завершился со счетом 1:1. Белоруска Александра Саснович уступила Коко Вандевеге, а Арина Соболенко обыграла Слоан Стивенс.

Новости Беларуси. 11 и 12 ноября в Минске проходит финал Кубка Федерации. За титул победителя сражаются теннисистки из команд Беларуси и США.

Белоруска в драматичном мачте уступила 10-е ракетке мира – здесь подробнее .

Александра Саснович о Кубке Федерации: «Мы даже не могли представить, что будем играть в финале»

Во втором мачте сыграли Александра Саснович и Слоан Стивенс. В ходе напряженной игры победу одержала белоруска со счетом 4:6, 6:1, 8:6.

Саснович сравняла счет в финале – 2:2.

Последний поединок на корте между командами будет парным. От его исхода будет зависить результат турнира.

Белорусские теннисистки пробились в финал Кубка Федерации впервые. (подробности здесь)